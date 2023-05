Final Four Serie A, Canottieri Aniene campione d'Italia

Il Circolo Canottieri Aniene torna sul trono d' Italia . Dopo aver vinto sette scudetti consecutivi tra il 2015 e il 2021, il Circolo romano si aggiudica la prima storica Final Four della Serie A FITP suddivisa per categorie. All'Happy Village di Terni, si sono tenute nello scorso weekend le finali del massimo campionato a squadre, per assegnare sia il titolo tricolore che la permanenza in Serie A. Bellissima la location che ha fatto da cornice all'atto conclusivo della competizione, con tanti spettatori che hanno potuto vedere dal vivo i più forti campioni italiani e alcuni top player internazionali, come ad esempio Gemma Triay , numero 1 al mondo in forza al CC Aniene.

A festeggiare per prime sono state le ragazze, che con il successo contro il Bolasport si sono portate a casa lo scudetto, dopo le vittorie nei giorni precedenti contro Milano Padel e AMV Sol Padel. A chiudere un weekend da incorniciare per il Circolo romano, la vittoria nella categoria maschile con il successo emozionante per 2-1 contro il Monviso Sporting Club, nel match decisivo per assegnare il titolo italiano.

Canottieri Aniene, le parole di Alessandro Di Bella

«Per noi è un successo incredibile - il commento al termine della Final Four del Direttore Generale del CC Aniene Alessandro Di Bella -, eravamo già nella storia del padel italiano, con questo scudetto abbiamo raggiunto vette inesplorate. Quando l'Aniene è in campo vince sempre, questo dicono i risultati. Ringrazio il Circolo per lo sforzo ma soprattutto ragazze e ragazzi che hanno dimostrato di mettersi a disposizione giocando tantissime partite e mettendoci il cuore. Che tutto ciò si veda in campo va al di là della vittoria o della sconfitta». Oltre al titolo iridato, all'Happy Village di Terni si sono giocate anche le partite valevoli per la permanenza in Serie A, conquistata nel maschile da Villa Pamphili, Beinasco Padel, Milano Padel e SS Lazio e nel femminile da Village Paddle e SS Lazio.