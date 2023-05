Super weekend all'ippodromo di Capanelle

Il percorso

La squadra vincitrice otterrà il pass per la Finale Nazionale Padel MSP Italia, in programma dal 7 al 9 luglio al Ternana Padel. Un evento che avrà un'enorme cassa di risonanza, come testimoniato dai numerosi partner: Tap Air Portugal, Birra Tsingtao, Ente del Turismo di Barbados, Fondazione Entain, Acqua Cottorella, Cisalfa Sport, One Padel e Italgreen. Domenica mattina altro evento di forte impatto, con il Master della Roma Padel Cup. Dulcis in fundo il torneo femminile PES Power Girls organizzato dal MSP Roma: in campo solo il gentil sesso dalle 17.30 alle 20 che chiuderà i battenti su questa prima storica edizione della Fiera. «Siamo pronti ad accogliere la fiera dello sport e del sociale mai concepita nella città di Roma, un evento unico, multidisciplinare e trasversale. Sosterremo tutti quei valori dello sport come solidarietà e inclusione e in particolare le Fondazioni come Bambi- no Gesù e Emanuela Panetti. Sarà un evento di tutti», conclude Daniele Laureti, Presidente Ge.Si.S Lazio.