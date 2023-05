Coppa dei Club Umbria, derby di Terni in Finale

E' tempo di finali per la Coppa dei Club-Regione Umbria. Il titolo regionale sarà una questione ternana: a giocarsi il trofeo saranno infatti due squadre della provincia di Terni, la Ternana Padel e la Romita Padel Club. Per la Ternana Padel il pass era già in archivio, visto che in semifinale è andato in scena il derby tra le formazioni del Circolo, con la vittoria sul Ternana Padel Black. Nell'altra semifinale, invece, la Romita Padel Club ha sconfitto per 3-1 il Super Padel di Assisi, conquistando non solo l'accesso per la Finale Regionale ma anche il pass per la Finale Nazionale Padel MSP Italia, che si terrà proprio in Umbria dal 7 al 9 luglio. Nonostante la sconfitta in semifinale, c’è ancora una speranza per le due squadre sconfitte, il Super Padel e Ternana Padel Black che si giocheranno il 3° posto che darà alla vincente la possibilità di raggiungere la Romita Padel Club e Ternana Padel alle fasi nazionali.