Show a Viareggio nella Padel Pro-Am Cup

Le leggende del calcio insieme ai top player italiani. Si è svolta ieri la prima Padel Pro-Am Cup, svolta a Viareggio nella splendida cornice del Marco Polo Sport Center , centro polisportivo di ultima generazione di proprietà della famiglia Lippi. Nato da un'idea dell'agenzia Reset Marketing, agenzia di sport marketing di Davide Lippi e Carlo Diana , l’intento del torneo è di supportare il progetto "Insuperabili", volto a garantire la crescita e l'integrazione di ragazzi diversamente abili all'interno della società, con l'intero ricavato devoluto proprio a questi ragazzi. Tornando al campo, alla presenza del ct campione del mondo 2006 Marcello Lippi, professionisti/celebrities e amatori hanno disputato due tornei distinti, da otto coppie ciascuno, con le prime coppie classificate a giocarsi il trofeo nella Supercoppa Finale. Da una parte i migliori giocatori italiani professionisti: Marco Cassetta, Simone Cremona, Simone Licciardi, Augustin Salandro, Michele Bruno, Flavio Abbate, Daniele Cattaneo e Lorenzo Di Giovanni. Dall'altra le leggende che hanno scritto pagine memorabili nel mondo del calcio: Alessandro Matri, Nicola Amoruso, Cristian Brocchi, Luca Toni, Davide Bombardini, Stefano Bettarini, Simone Barone e il padrone di casa Davide Lippi. Ambassador dell’evento il padelista Marco Cassetta: nonostante la giovane età, l'atleta azzurro è già campione italiano 2022 e in pianta stabile nella Nazionale italiana con cui ha partecipato ai Mondiali di Dubai lo scorso anno. Cassetta sarà inoltre uno dei quattro top player che rappresenterà il nostro Paese agli European Games, che si terranno a Cracovia in Polonia dal prossimo 21 giugno al 2 luglio

L'organizzatore

"A nome di tutta la mia famiglia sono orgoglioso di ospitare questo evento nel nostro centro sportivo Marco Polo Sport Center. L’iniziativa è volta a supportare il meraviglioso progetto Insuperabili a cui teniamo in particolar modo. È stato un evento straordinario che non vediamo l’ora di replicare in futuro", conclude Lippi.