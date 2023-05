Padel, Coppa dei Club MSP: ora è tempo di finali

L'attesa è finita. Oggi alle ore 14 inizieranno le Finali di Roma e Provincia della Coppa dei Club . Dal sorteggio dello scorso febbraio, con 168 squadre nelle urne di estrazione, ora sono rimaste in due a giocarsi il titolo: Padel Colli Portuensi White e Eschilo Armonia.

Parla Baldissoni

A ospitare l’evento sarà il Padelife, il nuovo circolo che ha tra i fondatori l'ex Dg della Roma Mauro Baldissoni. «Come Circolo siamo molto felici di ospitare le finali romane della Coppa dei Club MSP - spiega Baldissoni -. Il nostro intento è quello di promuovere lo sport puntando fortemente sulla sostenibilità e sulla fornitura di servizi Premium, ad oggi difficili da trovare nella maggior parte dei centri di padel. Da tutta la famiglia Padelife un sincero in bocca al lupo a tutti i giocatori e le giocatrici della Coppa dei Club MSP affinché riescano a divertirsi sui nostri campi senza mai dimenticare il sano spirito agonistico».

Finali High e Starter

Oggi pomeriggio, oltre alla finale del tabellone principale si giocheranno anche quella del tabellone High (intermedio, a contendersi la vittoria saranno Green House e Blu Padel Academy) e Starter (in campo Jolly Padel Luisa Rosati e DLF Civitavecchia). Le finaliste del tabellone Pro accedono di diritto alla finale nazionale in programma al Ternana Padel dal 7 al 9 luglio. Con loro, anche il Mas Padel, che lo scorso anno si laureò campione nazionale a Pescara.

Parla Onorato

«Con la Coppa dei Club, Roma si conferma capitale italiana, e non solo, del padel – ha spiegato l’assessore allo Sport, al Turismo e ai Grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato -. Il padel è un movimento in continua crescita nella nostra città, sia nel numero dei praticanti sia sotto il profilo dell’indotto economico. In bocca al lupo alle giocatrici e Una veduta panoramica del Padelife, sede della finale romana della Coppa dei Club Nel pomeriggio spazio anche ai tabelloni High e Starter ai giocatori che si contenderanno il titolo e difenderanno i colori di Roma alle finali nazionali».

I partner

Hanno confermato la loro presenza come partner della Coppa dei Club Tap Air Portugal, Birra Tsingtao, che quest’anno festeggia il suo 120° anniversario, Ente del Turismo di Barbados, Fondazione Entain, Acqua Cottorella, Cisalfa Sport e le new entry One Padel e Italgreen. Tutte le info sul torneo sono disponibili sul sito www.coppadeiclub.it, con i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today e Mr Padel Paddle che forniranno tutti gli aggiornamenti.