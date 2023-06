Prevenzione, Padel e Salute scendono in campo

Siamo alle battute finali della quarta edizione dell’evento “Padel e Salute”, la manifestazione volta a sensibilizzare l’importanza della prevenzione in ambito medico e organizzata dall’Associazione Culturale Capire per Prevenire in sinergia di intenti e finalita?, con “Sapienza” Universita? di Roma e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico Umberto I di Roma. Dopo l’avvio dato dai 14 Circoli di Roma che hanno partecipato all’iniziativa con un torneo amatoriale, l’evento e? continuato con l’Open FITP Nuii chiuso domenica scorsa allo Juvenia prima del gran finale previsto il prossimo weekend al Villaggio Sapienza Sport , in Via Fornaci di Tor di Quinto 64.

Chiusura

Ora, lo sforzo dell’organizzazione e? focalizzato sull’appuntamento finale del 9 e 10 giugno, dove si parlera? di prevenzione e di sport. Il 9 giugno si aprira? il Villaggio della Salute, con la battuta d’inizio che sara? data dal Ministro allo Sport Andrea Abodi, in campo per una partita amichevole insieme al Direttore Generale del Policlinico Umberto I Fabrizio d’Alba e a due Celebrities appassionati di padel, Luca Marchegiani e Nando Orsi, papa? di Carolina, top player della Nazionale italiana. Nella giornata inaugurale, saranno presenti la Magnifica Rettrice dell’Universita? La Sapienza di Roma Antonella Polimeni e tutta la comunita? accademica universitaria che ha preso parte a quest’edizione. Invitate anche le istituzioni: gia? confermata la presenza dell’Assessore Servizi sociali, Disabilita?, Terzo Settore, Servizi alla Persona Regione Lazio Massimiliano Maselli e del deputato Luciano Ciocchetti.

Visite gratuite

Sempre in tema di prevenzione, sabato 10 giugno dalle ore 9 tutti i frequentatori del Villaggio potranno essere visitati gratuitamente in 23 diverse specialita? mediche: Senologia, Ginecologia, Salute orale, Oculistica, Odontoiatria Pediatrica, Pediatria, Endocrinologia, Andrologia, Proctologia, Urologia, Dermatologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Generale, Cardiologia, Fisiatria, Nutrizione Clinica, Chirurgia Vascolare, Angiologia, Radiologia, Medicina Interna, Immunologia Clinica, Medicina dello Sport e Gastroenterologia.

Le sfide

Accanto alla prevenzione, ci sara? spazio per il padel giocato: si terranno infatti le Finali dei Master che coinvolgeranno le coppie vincitrici della fase svolta nei Circoli e vedremo inoltre in campo anche le Celebrities, i sanitari, gli studenti e gli amici AIPD (Associazione Italiana Persone Down), a cui sara? devoluta parte dell’incasso dell’evento. Proprio loro, insieme a un team composto da boy scout, volontari universitari e di Sapienza in Movimento saranno di supporto per l’accompagnamento alle visite gratuite.

Il presidente

«Sono molto soddisfatto di questa quarta edizione il commento di Stefano Arcieri, Presidente dell’Associazione Capire per Prevenire da evento di nicchia, Padel e Salute e? diventato un evento istituzionalizzato, la presenza del Policlinico Umberto I e dell’Universita? La Sapienza e? stata fondamentale per crescere. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso di far crescere quest’evento: il direttore di Sapienza Sport Maurizio Barbieri, la dirigente Loredana Fani, la Magnifica Rettrice, il DG del Policlinico Umberto I e lo staff di Capire per Prevenire, nella persona del Direttore esecutivo Alessandro Castiello».

Premiazioni e partner

Al termine dell’evento, previsto per le 18.30 di domenica, si terranno tutte le premiazioni, alla presenza degli sponsor e dei testimonial di Padel e Salute, iniziando da Fabrizio Sabatucci e Laura Freddi (padrino e madrina della manifestazione) fino a Rosella Sensi e Tiberio Timperi che omaggeranno i vincitori dei Master e dell’Open FITP. Tanti i partner di livello che hanno sostenuto questa quarta edizione di Padel e Salute: Nuii, San Benedetto, Italo Treno, Forte Village Sardinia, Latte Sano, Decathlon, Autocentri Balduina, centri acustici Audio Experience, Artemisia Lab, Cerba HealthCare Italia e Heal Clinic.