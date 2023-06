Coppa dei Club Abruzzo, Di Biagio in campo per le finali

Tutto pronto per la Finale Regionale della Coppa dei Club Abruzzo . A distanza di pochi giorni del grande evento della Padel Mania Cup (25 Maggio 2023 ) di proprietà di Gigi Di Biagio e Daniele Sebastiani, che ha visto tante stelle del calcio italiano di qualche anno fa tra cui Francesco Totti, Gigi Di Biagio, Andriy Shevchenko, Dida, Vincent Candela, Eusebio Di Francesco , e tanti altri ex calciatori e dopo 4 mesi di partite su tutto il territorio regionale, il prossimo week ci saranno le finalissime della III edizione Coppa dei Club Abruzzo presso i 6 campi del Padel Mania Pescara. Le finali del campionato organizzato dal Comitato Msp Abruzzo, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e Sport e Salute vedrà partecipare ben 33 squadre iscritte ed una novità; rispetto alla prima edizione saranno ben 2 i posti disponibili per accedere alla fase nazionale che quest’anno si svolgerà a Terni dal 7 al 9 Luglio 2023.

Coppa dei Club Abruzzo, le squadre partecipanti

Le 33 squadre (10 della provincia di Chieti, 12 di Pescara e 11 di Teramo) si sono affrontate in sei gironi provinciali ed a seguire nella fase finale, per aggiudicarsi il titolo di campione regionale e staccare i pass per la finale nazionale. I numeri della Coppa dei Club Abruzzo sono lì a testimoniare un movimento in continua crescita: 20 Circoli rappresentati, 50 partite nella fase provinciale con 200 incontri giocati, 10 giornate e una Finale Regionale a 24 squadre Elite con tabellone silver e tabellone Amateur per le 9 squadre non qualificate al tabellone principale più tabellone Amateur Silver. In campo nel weekend, vedremo tra le fila del Padel Mania Pescara l’ex calciatore di serie A Gigi Di Biagio.

Coppa dei Club Abruzzo, le parole di Standoli e Scardetta

"Sostenuti dal successo registrato nel corso dell’anno 2022 con due edizioni della Coppa dei Club, abbiamo riproposto alle nostre Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate nella Regione Abruzzo l’edizione della Coppa dei Club per l’anno 2023 - le parole di Roberto Standoli, Presidente MSP Abruzzo -. Notiamo il potenziamento di partecipazioni attraverso l’iscrizione di più di una Squadra nelle ASD/SSD che nelle precedenti edizioni ne hanno iscritto solo una singola ed anche alle nuove Associazioni che si sono affiliate con il nostro Ente dall’inizio di questa stagione sportiva. Questo maggior interesse nell’ambiente sportivo del padel conferma pienamente che la formula adottata dai Responsabili Regionali padel sta riscuotendo il meritato successo ed apprezzamento da parte di tutti coloro che praticano questa appassionante disciplina. Esprimiamo la nostra personale soddisfazione per questi dati confortanti che ci sostengono nelle iniziative in tale settore sportivo che riserva ancora potenzialità e spunti di sviluppo". "Non avrei mai immaginato che soltanto a distanza di un anno dall’inizio di questa splendida competizione potevamo avere dei numeri così elevati di partecipazione ed interesse di questo meraviglioso campionato amatoriale", commenta Simone Scardetta, Responsabile Regionale Padel.

Coppa dei Club Abruzzo, programma e copertura tv

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Pescara e domani alle ore 12.30 ci sarà la conferenza stampa presso la sala del Sindaco di Pescara Carlo Masci e l’assessore allo sport Patrizia Martelli. Tutte le partite saranno riprese dalle telecamere dell’emittente televisiva Reteotto supportata dal media Partner regionale Araund Padel che sta realizzando una trasmissione televisiva sul campionato. Come detto, le due squadre finaliste parteciperanno alla Finale Nazionale Padel MSP Italia, in programma a Terni dal 7 al 9 luglio. Hanno confermato la loro presenza come partner della Finale Nazionale della Coppa dei Club Tap Air Portugal, Birra Tsingtao, che quest’anno festeggia il suo 120° anniversario, Ente del Turismo di Barbados, Fondazione Entain, Acqua Cottorella, Cisalfa Sport e le new entry One Padel e Italgreen.