Tello, ieri il canestro adesso c’è la gabbia

Argentino, nato a Cordoba il 1° febbraio del 1995, Juan Tello, dopo aver giocato quasi 7 anni con il suo inseparabile compagno Federico Chingotto ed il divorzio di inizio stagione da Paquito, è tornato a ricoprire il suo posto di sinistra in campo e da marzo fa coppia con lo spagnolo Alex Ruiz, noto come Capitan America per la sua somiglianza con il noto personaggio della Marvel. I due giocatori sono molto potenti ed aggressivi e dopo un buon inizio, ora puntano a risalire posizioni in classifica. Attuale n.12 del ranking WPT, vanta al suo attivo una percentuale di vittorie, su 335 partite giocate, pari al 67%.