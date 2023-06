Nasce Roma Aspresso: il nuovo club con 9 campi da padel

Gruppo Aspria, realtà Europea di primo piano che da 35 anni opera nell’ambito della gestione di wellness-sport club e hotel di alto livello, annuncia il lancio di Aspresso Roma, un nuovo concept di sport club dedicato a tutti. I lavori sono iniziati ad aprile 2023 e l’inaugurazione del Club è prevista per il prossimo novembre. Grazie a un piano di riqualificazione, i lavori si inseriscono all’interno dell’agenda di sostenibilità del Gruppo Aspria; una scelta mirata del Fondatore e Ceo del Gruppo Aspria, Brian Morris, per ridurre l’impatto ambientale del progetto prolungando la vita utile del complesso di edifici esistenti e, allo stesso tempo, conservando la splendida cornice storica.

IL PROGETTO

Immerso in quasi 2 ettari di parco, all’interno di una meravigliosa cornice verde molto rara da trovare in un contesto cittadino di valore storico, il Club coprirà una superficie totale costruita di circa 5.000 metri quadri. Tra i servizi e strutture che saranno a disposizione dei soci anche una piscina olimpionica di 50 m di lunghezza, attrezzata con pool bar e coperta durante la stagione invernale, una palestra con attrezzature all’avanguardia per un totale di 50 postazioni, 9 campi da padel (di cui 6 al coperto durante la stagione fredda), un’area all’aperto dedicata al training funzionale, spazi outdoor e indoor per attività di gruppo dedicati a 60 diverse tipologie di corsi, un Mini Club con una ricca varietà di corsi e attività didattiche, un café bar, splendidi giardini e un’area parcheggio al coperto. Aspresso Roma sarà situato in Via Marco Polo 127, proprio di fronte alle antiche mura romane Aureliane, un'ottima posizione facilmente raggiungibile dalle principali vie di comunicazione e nelle vicinanze delle fermate della metropolitana Piramide e Ostiense.

SODDISFAZIONE