Giochi Europei 2023, Italia in finale nel Misto di padel: ora la Spagna

CRACOVIA (Polonia) - La finale è Italia-Spagna. Marco Cassetta e Giulia Sussarello contenderanno la medaglia d'oro degli European Games alle teste di serie numero uno del torneo Noa Canovas e Daniel Santigosa , in corsa anche nel maschile con David Gala. E sarà una finale bellissima, con la coppia spagnola favorita e gli italiani protagonisti di un torneo fin qui addirittura strepitoso per rendimento, qualità di gioco e fase difensiva. «E adesso sogniamo l'oro».

La semifinale degli Azzurri

E' la sintesi perfetta di un'esplosione di gioia: Marco Cassetta e Giulia Sussarello, hanno appena battuto in tre set (6/2, 4/6, 7/5 un'ora e 35 minuti) le teste di serie numero 2 del padel Misto agli European Games di Cracovia, gli spagnoli Araceli Maria Martinez e David Gala, coppia fortissima con il 17enne Gala considerato il miglior talento 'young' del padel iberico. E lo hanno fatto giocando un'altra grande partita, nella qualità e nei numeri, con 96 vincenti contro 73 e il 42% dei punti in risposta contro il 26% degli spagnoli. Alla fine, commozione per il clan azzurro e in particolare per la ct Marcela Ferrari, perché giocare la finale di domani - contro gli spagnoli numero uno del tabellone Canovas-Santigosa che, come da pronostico hanno battuto la coppia francese Pothier-Leygue in due set 7/6 6/3 - era sì un sogno, ma non così probabile.

Le parole dei protagonisti

Giulia Sussarello, alla fine, non riusciva a parlare per l'emozione mentre Cassetta le ripeteva: “Grande, grande Giulia, bellissimo, bellissimo!”. Fortissimo l'attaccamento alla maglia azzurra dei due ragazzi del team Italia: “Sì perché questa è una cosa unica e irripetibile - spiega Giulia - quando magari ti va male in un torneo pensi subito a rifarti la settimana successiva con il prossimo torneo, ma con la maglia azzurra non è così, non hai seconde chance e devi dare tutta te stessa. Indossarla è bellissimo e noi ci teniamo da morire”.

La semifinale degli spagnoli

Nella seconda semifinale spettacolo tra la coppia francese Lucile Pothier e Thomas Leygue e gli spagnoli Noa Canovas e Daniel Santigosa uno dei due 'SuperPibes del padel spagnolo insieme al 17enne Gala (con il quale fa coppia nel maschile), con un primo set tirato (43 vincenti vs 32 per gli spagnoli) e chiuso al tie break dalla coppia spagnola. Nel secondo set, ancora grande equilibrio (vincenti 31 vs 22) e alla fine abbraccio della coppia spagnola con Juanjo Gutierrez, coach della Spagna e icona del padel iberico. La finale sarà dunque Italia-Spagna con Cassetta-Sussarello da una parte e Santigosa-Canovas, i numeri uno, dall'altra domani pomeriggio nella bellissima Piazza del Mercato di Cracovia.