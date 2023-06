"Eravamo quattro amici": così è nata la Ternana Padel

Un grandissimo evento all'orizzonte, l'attesa febbrile, i preparativi. È tutto pronto alla Ternana Padel per la finale nazionale Msp Italia che per la prima volta si giocherà in Umbria. Si tratta dell’ottava edizione dell’atto conclusivo della Coppa dei Club, campionato nazionale amatoriale organizzato da Msp Italia, che quest'anno si terrà dal 7 al 9 luglio a Terni. «Per noi è un grandissimo orgoglio ospitare un evento di tale portata, i preparativi ci stanno riempiendo le giornate - dice Rocco Di Berardo, presidente della Ternana Padel -. La finale nazionale vedrà scendere in campo le migliori formazioni italiane che si sono aggiudicate le rispettive fasi territoriali con squadre provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia». Un circolo in salute, la Ternana Padel. Lo dicono i numeri. Un migliaio di soci iscritti, cinque campi - tre coperti e due scoperti - che sono sempre affollati. Segno che a Terni, e più in generale in Umbria - il cuore verde dell'Italia - il padel negli ultimi anni è letteralmente esploso.

Ternana Padel, parla Di Berardo

La realizzazione del circolo ternano rappresenta un'intuizione che si è rivelata felice. Tutto è nato nel 2018, a opera di quattro amici. «Abbiamo deciso di creare un circolo di padel - aggiunge Di Berardo - per pura passione. Una volta che abbiamo scoperto questa splendida disciplina volevamo un circolo tutto nostro e così è nata la Ternana Padel. Tra i motivi di vanto ci sono le nostre squadre iscritti ai campionati federali: c'è quella maschile che milita in serie B, poi ne abbiamo due in C (maschile e femminile) e un'altra in D. Inoltre siamo campioni regionali in carica Msp». Un club che guarda al futuro e che nel serbatoio ha già delle giovani promesse interessanti. «Abbiamo una scuola padel, ci sono bambini e ragazzi che vengono qua il pomeriggio per le lezioni. La scuola è dedicata ai piccoli dai 6 anni in su - prosegue il presidente della Ternana Padel -. Siamo già al quinto anno, è una scuola affermata nel territorio. È un grande orgoglio per noi vedere crescere i nostri ragazzi sia come età che come gioco. A dirigerli c'è Cesare Novelli, maestro nazionale, coadiuvato dagli istruttori Dereck King e Diego Manciucca. Stiamo investendo sul futuro da parecchio e qualche ragazzino ha già esordito in Serie C e D. Infine abbiamo anche una scuola padel per adulti».