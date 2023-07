Alicante, Matteo Bartolini è campione d'Europa senior

Bartolini e Serafino sul tetto d'Europa: battuti gli svedesi in finale

I due azzurri ganno vinto la finale assoluta europea nella gara riservata agli Over 55 contro i vichinghi svedesi Gavelin ed Eklund, dopo aver battuto gli olandesi in semifinale, i danesi nei quarti e i temuti belgi negli ottavi. Nella finale giocata nell'infuocata atmosfera del club Padel Point di Nucia (nella cittadella sportiva vicino Alicante), Bartolini e Serafino hanno inizialmente sofferto subendo un break all'inizio del match, recuperandolo solo al termine del primo set vinto per 7.5 grazie anche ad uno "smash x4" di Bartolini e ad un perfetto passante di Serafino sul "punto de oro". La partita a quel punto è girata e la maggiore freschezza atletica degli italiani, nonostante una piccola contrattura di Serafino alla coscia destra (che non gli ha impedito un incredibile tuffo per recuperare una palla importante) ha avuto la meglio. L'aggressività soprattutto a rete di Bartolini ha definitivamente "abbattuto" gli svedesi che tra l'altro avevano appositamente rinunciato a giocare il giorno prima per la propria squadra nazionale per presentarsi più freschi per la finale. Risultato finale 75 62. I campionati Europei Senior si concludono così con l'incredibile bis "Mondiali+Europei" di Bartolini e Serafino nel torneo per coppie over 55.