Padel, nuovo boom in Italia: in testa il Lazio con 8.163 campi!

Eccoci come sempre con la fotografia periodica sulla situazione in Italia. Dopo tre trimestri di flessione della crescita di nuovi club si è ritornati con il segno positivo . Passato questo primo semestre e rispetto ai dati di fine dicembre 2022 (fonte dati Osservatorio Mr Padel Paddle) abbiamo avuto un incremento delle strutture (circoli sportivi, club di padel, strutture ricettive) dell’11% che sono passate da 2.792 a 3.111 unità (+ 319 club). Per i campi l’incremento è stato del 15% da 7.128 a 8.163 (+ 1.035 campi). Sono stati quindi superati ben due obiettivi : le 3.000 strutture dove giocare a padel in Italia e la quota di 8.000 campi sparsi per la nostra penisola. Il 37% dei campi è indoor con ben 3.841 “gabbie” distribuite su 1.081 centri sportivi dotati di coperture. Se consideriamo solo il 2023 questa quota si alza al 40%. Esistono 1.409 comuni con la presenza di almeno una struttura dove giocare a padel che rappresentano il 18% di tutti i comuni in Italia.

Padel, le regioni d'Italia

Le regioni in assoluto con il maggior numero di campi e strutture sono sempre il Lazio (1.826 campi e 551 strutture) seguito dalla Lombardia (1.058;235) e chiude la Sicilia (778;298). Il Lazio è la regione quindi che ha la maggiore incidenza di campi in Italia (22% sul totale) mentre la Lombardi si attesta al 13%. Relativamente ai campi indoor, resta ben stabile al comando la Lombardia con 768 campi (25% di tutti i campi al coperto in Italia), seguita dal Lazio (566) e dal Piemonte (302). La Lombardia è anche la regione che vanta più di 225 comuni dove giocare; seguono il Piemonte (140) il Lazio (116) e la Campania (110). In Umbria, Puglia e Toscana più di un terzo dei loro comuni ha una location dove poter giocare. La provincia e città metropolitana con il maggior numero di campi è sempre Roma con 1.426 (383 club), seguita da altre tre province con almeno 100 club, quali Milano con 413 campi (102 club), Torino con 324 campi (121 club) e Napoli 281 (127 club).

Gli appassionati di padel

Abbiamo analizzato, come nel 2022, i dati di Meta (Instagram + Facebook) di coloro che seguono questo sport. A fine giugno in Italia sono stimati 4.350.000 profili che seguono il padel (erano 4.390.000 a dicembre del 2022) di cui 70% uomini e 30% donne. Rispetto alla precedente rilevazione gli uomini sono saliti di circa 60.000 unità mentre i profili femminili sono calati di ben 100.000 unità. È la Lombardia la regione con il maggior numero di appassionati social con 700.000 followers seguita dal Lazio (622.000) e dalla Campania (445.000), ma se invece consideriamo solo le donne vediamo che ci sono più laziali che lombarde (223.000 vs 211.000).