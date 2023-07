Padel Mixto, lo sport che abbatte le barriere

Uno sport sempre più inclusivo. Dal 7 al 9 luglio, al Ternana Padel di Terni, si terrà il terzo evento di Padel Mixto con 10 squadre in una competizione aperta ad atleti normodotati e con disabilità motoria nella stessa coppia . In campo ci saranno coppie provenienti da tante regioni. Quella che rappresenterà la città di Roma è il team EcoPadel, composto da Roberto Punzo e Massimo Malizia, che ieri ha ricevuto l’omaggio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Roma durante la cerimonia svolta presso l’Aula Giulio Cesare. « Siamo orgogliosi di aver ricevuto in Campidoglio gli atleti del Padel Mixto che saranno impegnati dal 7 al 9 luglio a Terni. Grazie a competizioni come quella di Terni abbiamo la dimostrazione plastica di come lo sport quando viene messo nelle condizioni di farlo riesce a eliminare gli ostacoli e a mettere gli atleti l’uno al fianco degli altri senza etichette o impedimenti», le parole di Alessandro Onorato Assessore ai Grandi Eventi, Turismo e Sport di Roma Capitale.

Padel Mixto, le parole di Punzo e Faelli

«A Terni mostreremo le potenzialità migliori del padel – dichiara Roberto Punzo – realizziamo le pari opportunità per le persone con disabilità, pratichiamo l’adattamento della pratica sportiva nello stesso momento e nello stesso luogo per atleti con e senza disabilità, per la miglior vita sociale possibile presso ogni circolo di padel». «Siamo orgogliosi di supportare la seconda edizione della Coppa dei Club di Padel Mixto, al fianco di Sportinsieme Roma - ha dichiarato Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia - Fondazione Entain collabora da tempo con associazioni del terzo settore che operano sul territorio italiano con l’obiettivo di creare valore sociale attraverso lo sport -. Questa iniziativa è per noi il simbolo di come lo sport riesce a realizzare inclusione in modo naturale. È uno strumento di coinvolgimento nello spirito più bello e genuino della competizione». L'evento si terrà all’interno della Coppa dei Club, che sarà sostenuta da importanti partner quali Tap Air Portugal, Birra Tsingtao, che quest’anno festeggia il suo 120° anniversario, Ente del Turismo di Barbados, Fondazione Entain, Acqua Cottorella, Cisalfa Sport, One Padel, Italgreen e Rossi concessionaria Mercedes per l'Umbria.