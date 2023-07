Equal prize money, nuovi membri e circuito senior: si conclude l'Assemblea generale FIP

ROMA - Da oggi, otto nuovi Paesi entrano ufficialmente nella Federazione Internazionale di Padel: quattro dall’Europa, due dall’Asia, uno dall’Africa e uno dal Sudamerica. Continua dunque l’espansione del nostro sport - che conta 25 milioni di praticanti a livello mondiale - e della Fip, che arriva a rappresentare 71 federazioni disseminate nei cinque continenti. L’Assemblea generale, presieduta da Luigi Carraro, ha approvato le domande di ammissione presentate da Slovacchia, Montenegro, Kosovo, Lussemburgo, Kazakhstan, Azerbaijan, Tunisia, Venezuela. All’incontro, che si è appena concluso a Roma nella prestigiosa Sala d'Onore del Coni – c'è stato il saluto ufficiale alle delegazioni del presidente del Coni Giovanni Malagò - ha partecipato il 92 per cento degli aventi diritto al voto in rappresentanza di federazioni provenienti da tutto il mondo, oltre ai sette membri (l'ottavo era il Kosovo, assente in assemblea per problemi burocratici) dei nuovi Paesi accolti nell'architettura della Fip.

Il bilancio di Carraro

Nel bilancio generale del presidente Luigi Carraro e nei diversi aspetti dell'attività della FIP e del movimento in generale, è emerso chiaramente come sia stata e sia tutt'ora velocissima la crescita del movimento in tutto il mondo, sia a livello agonistico che socio-amatoriale. Il presidente ha ribadito l'importanza dei diversi circuiti della famiglia FIP, sottolineando come sia ormai una realtà il decollo definitivo dei 'Promises', i tornei dedicati ai più giovani – cardine fondamentale per la crescita e la 'radicazione' del padel in tutto il mondo – mentre in uno dei passaggi più significativi il numero uno della FIP ha ricordato come nel Cupra Fip Tour vi sia l’Equal prize money 'totale' per uomini e donne, un circuito in grande espansione che attualmente conta oltre 120 tornei in 40 paesi. E, soprattutto, il circuito che più di tutti fa da 'ambasciatore tecnico-agonistico' della FIP per la diffusione del Padel nei cinque continenti.

I successi internazionali

Carraro ha poi sottolineato il grande successo della disciplina FIP ai Giochi Europei, lo sport più seguito dal pubblico e protagonista di uno spettacolo straordinario nella Piazza del Mercato di Cracovia, dove oltre 14mila persone si sono alternate sugli spalti per le finali. Una spedizione 'a cinque cerchi' apprezzata ed esaltata anche dall'intervento di alcuni delegati in assemblea. Tra le novità elencate da Carraro, anche l'introduzione di un nuovo circuito “senior” per giocatori dai 40 anni in su, diviso in categorie di età. Inoltre, focus sulla crescita del settore tecnico e di quello arbitrale, dei rapporti con i media attraverso il nuovo sito della Fip che, secondo Carraro, dovrà essere una vera e propria 'club house' virtuale nella quale interagire con le Federazioni attraverso documenti, proposte, nuove idee. Nella strategia FIP anche il tema dell’inclusione, che sarà al centro di uno specifico e dettagliato progetto della stessa Federazione.