Premier Padel, Giorgia Marchetti verso l'esordio: "Sensazioni uniche, daremo il massimo

È il grande giorno. Per la prima volta dalla nascita del Premier Padel, il circuito organizzato dalla Federazione Internazionale Padel in sinergia con il QSI (Qatar Sport Investments) e della PPA (Professional Padel Association), la categoria femminile fa il suo ingresso nella "gabbia" . E non poteva esserci palcoscenico migliore, per le ragazze italiane, che il suggestivo Foro Italico, il teatro che ospiterà fino a domenica il BNL Italy Major Premier Padel.

Italy Major Premier Padel, Giorgia Marchetti verso il debutto

Tra le ragazze in campo nella giornata odierna anche la romana Giorgia Marchetti, fresca vincitrice della storica medaglia d'oro ai Giochi Europei di Cracovia in coppia con Carolina Orsi: "Le mie sensazioni sono pazzesche - ci racconta in esclusiva l'atleta azzurra - questo Premier Padel sarà in casa, verrà tantissima gente a vedermi, amici e parenti. Avrò un pubblico molto caloroso e poi giocherò con la mia compagna di Roma, Chiara Pappacena. L'atmosfera sarà senza dubbio molto bella e vogliamo arrivare preparate".

Giorgia Marchetti scenderà nella giornata di oggi in campo, insieme appunto a Chiara Pappacena, sfidando la coppia spagnola formata da Xenia Clasca Vidiella e Patricia Martinez Fortun. In caso di successo stasera, ai sedicesimi la testa di serie numero 11, anch'essa iberica, formata da M.Talavan e N.Rodriguez: "Non abbiamo un obiettivo, ci vogliamo giocare ogni partita al massimo e fare il meglio possibile - conclude Giorgia Marchetti - essendo la prima esperienza nel Premier non ci vogliamo mettere pressione da sole, visto che giocheremo anche in casa. Cercheremo di arrivare il più in alto possibile"