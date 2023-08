Gela, il padel anche per la riqualificazione

Lo sport come importante mezzo di coesione sociale e soprattutto come strumento per salvare i ragazzi dai tanti pericoli della strada. C'è tutto questo nella "mission" del Padel Santa Lucia di Gela, maxi realtà della provincia di Caltanissetta. Tre campi scoperti, installati in serie all'interno di uno spazio riqualificato. Qua dove adesso c'è il padel, prima c'era un campo da calcio a cinque che è stato poi abbandonato e vandalizzato e quindi è diventato luogo di spaccio e deposito di carcasse di moto rubate. Fino a quando non è arrivato il padel. Il circolo è nato nel 2021. Tutto merito di un'idea di tre ragazzi che oggi compongono il direttivo. Fabrizio Buscemi è il presidente, poi ci sono Andrea Giocolano e Dario Lisciandra, i due vicepresidenti.