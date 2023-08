Marina Martinez, la nascita di una stella del padel

Marina Martínez è nata ad Alicante il 6 marzo del 2003. La spagnola di soli 20 anni ed attuale n. 43 del ranking WPT, coniuga la sua passione per il padel con gli studi universitari che svolge on line, con ottimi risultati. Questa stella nascente si sta facendo notare come una delle giocatrici più dotate della sua generazione, vincendo in passato anche i campionati mondiali femminili con la nazionale juniores. Marina ha iniziato con il tennis, ma dopo aver conosciuto il padel se ne è innamorata totalmente. Gioca in coppia con la connazionale Lorena Rufo.