48 Horas Formentera Padel VPC - Trofeo Canapepa

Il VPC - Trofeo Canapepa è stato un torneo di padel che si è svolto tutto in 48 ore di fila, con campioni di Padel, imprenditori, calciatori e turisti che si sono sfidati, a seconda del loro livello di gioco, nelle categorie PRO, buon livello e principianti. Da segnalare la strepitosa prestazione dell'Ex Calciatore Juventus, Lazio e Nazionale Italiana, Pier Luigi CASIRAGHI , che in coppia con Luigi "Kikko" Cannarozzo , si arrendeva solo in finale alla fortissima coppia David Sabbadini e Francesco Battacchi, vincitori della categoria buon livello. Nella categoria PRO strapotere Spagnolo con la vittoria della Coppia di professionisti Adri - Dany.

Ancora una volta Formentera, "l'Isla que incanta", si è dimostrata scenario di un Torneo di Padel di assoluto livello, che ha visto campioni e turisti Italiani, riuscire a competere con fuoriclasse internazionali, non soli Spagnoli e Argentini, ha dichiarato Mauro Landoni che ha organizzato la tappa nell'isola delle baleari. I vincitori della tappa di Formentera della VPC parteciperanno alla fase finale che si svolgerà’ a Venezia dal 14 al 17 Settembre con i vincitori degli altri 31 tornei che si sono disputati in tutto il mondo dall’Europa all’Asia al Nord e Sud America. Per disputare un vero e proprio Campionato del mondo per super appassionati di Padel.