Luigi Carraro: “Governare il nuovo circuito mondiale di padel sarà responsabilità enorme"

Subito dopo l' ufficializzazione dello storico accordo con il quale Qatar Sports Investments (QSI), insieme alla Federazione Internazionale Padel (FIP) e alla Professional Padel Association, fondatrice di Premier Padel, e Damm, proprietario di Setpoint Events hanno annunciato l'acquisizione del World Padel Tour (WPT) da parte di QSI, il presidente della FIP Luigi Carraro , organismo internazionale cui toccherà il compito di governare il nuovo e unico circuito mondiale Premier Padel dal 2024, ha rilasciato questa dichiarazione tratteggiando l'impegno e la responsabilità che attende la Fip, già impegnata nella 'corsa' per il riconoscimento del padel alle Olimpiadi.

Le parole di Carraro

Le dichiarazioni di Carraro: “La Fip avrà una responsabilità enorme e fondamentale nel governare, dal 2024, il circuito unificato Premier Padel che nasce dalla fusione tra quest'ultimo con World Padel Tour, ma abbiamo lavorato per questo momento storico negli ultimi anni e continueremo a farlo per la crescita del nostro sport. D'altra parte, negli anni, dal successo del nostro sport agli European Games, successo riconosciuto dai vertici dei Comitati Olimpici Europei, a quello dei circuiti Cupra Fip e Premier Padel nel mondo, il nostro lavoro in collaborazione con le federazioni nazionali della famiglia Fip ha prodotto risultati impensabili fino a qualche tempo fa”.