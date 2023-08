Jimmy Ghione: "La mia Oasj del padel a impatto zero"

Un circolo di padel immerso nel verde di un'oasi. È il progetto – appena diventato realtà – realizzato da Jimmy Ghione a Noale , in provincia di Venezia . Il circolo si chiama appunto Oasj (con la J di Jimmy). Sette campi di padel, di cui quattro coperti e tre scoperti. Un progetto che decolla. Il centro sportivo nuovo di zecca è infatti già stato eletto tra i migliori del Nord. «È assolutamente ecosostenibile e a impatto zero – dice lo storico inviato della celebre trasmissione Striscia la Notizia e volto popolare della tv –. Abbiamo pensato a ogni minimo dettaglio per creare un circolo assolutamente futuristico». A proposito di dettagli: i pavimenti degli spogliatoi in inverno sono riscaldati. Quando il padel sboccia nel verde: c'è l'erba tra un campo e l'altro. «È un qualcosa di unico a detta di chi è venuto a giocare qua – prosegue Jimmy Ghione –. La gente che ha iniziato a frequentare la nostra Oasj dice di vedere in questi spazi qualcosa di nuovo. Siamo molto contenti, l'obiettivo era anche questo: dare qualcosa in più ai nostri utenti. Le cose stanno andando bene, i campi sono pieni e siamo molto orgogliosi. L’idea di creare questo circolo è venuta a me e al mio socio, Alberto Baban, imprenditore e amico».

Passione Padel

E dire che inizialmente Jimmy Ghione era un grande appassionato di tennis. Poi nel 2019 è scoccato l'amore per il padel. Una passione travolgente. «Da allora non ho più smesso – prosegue l'inviato di Striscia –. È un modo per restare sul campo, mantenersi in forma, divertirsi e continuare a fare sport. Senza dimenticare l'aspetto sociale perché il padel riesce ad aggregare e allo stesso tempo divertire». E a volte questa disciplina può trasformarsi anche in business. «Ho scelto Noale perché sono molto legato a questa terra – sottolinea Ghione –. Si tratta di un posto serio, in cui si lavora tanto e ti viene voglia di investire. Il Veneto da questo punto di vista è straordinario. Il circolo Oasj è decollato subito, sta diventando un punto di riferimento per tutto il Nord Est, infatti vengono a giocare anche da fuori provincia, ad esempio Padova e Treviso. Il posto è bello, siamo molto vicini a un'oasi del Wwf e noi abbiamo fatto tutto nel massimo rispetto del bellissimo luogo che abbiamo accanto. Insomma, qua si gioca in un contesto fantastico».