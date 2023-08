Italian Padel Awards, al Foro Italico sbarcano le stelle

Le novità dell'Italian Padel Awards

Sarà Alessandro Lupi, content director dell'evento, a presentare la serata. Intanto sono tante le novità che lui stesso ha annunciato: vista la mancanza di tornei in questo periodo, molti dei più grandi campioni di padel potranno essere presenti nella Capitale. Ma non è finita qui perché ci saranno anche gli atleti della Nazionale italiana reduci dai Giochi Europei a Cracovia, e la prima storica medaglia d'oro conquistata da Carolina Orsi nella categoria femminile in coppia con Giorgia Marchetti. Immancabile poi la sfida tra "Roma" e "Milano" che vedrà in campo ex calciatori.

I premiati dell'Italian Padel Awards

Per la categoria Rising Star ci sarà Pablo Cardona: spagnolo, classe 2004 considerato uno dei più grande prospetti a livello mondiale. Premiato anche Seba Nerone, categoria Legends, ex numero uno al mondo nel 2001 con Gaby Reca. Categoria coach sarà premiato Manu Martin mentre per quanto riguarda i club è certo il premio al Circolo Canottieri Aniene, vincitore dello scudetto sia nella categoria maschile che femminile.