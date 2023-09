Alayeto, le 'Gemelas Atomikas' premiate nella categoria 'Legends'

Meno di dieci giorni alla 2ª edizione degli Italian Padel Awards , il premio istituito dal Corriere dello Sport-Stadio interamente dedicato allo sport del momento. Giovedì 14 settembre, alla Sala delle Armi del Foro Italico, sfileranno campioni del presente e del passato, insieme ad ambassador dal mondo del calcio e dello spettacolo, per raccontare quanto il padel sia ormai uno sport a tutti gli effetti e non più una moda.

Insieme ad Alessandro Lupi, content director dell'evento, continuiamo a svelare i prossimi premiati: sette le categorie che premieranno l'eccellenza di questo sport, a partire dalla categoria Legend. Definizione assolutamente attinente alle gemelle Alayeto, meglio conosciute come Gemelas Atomikas, che hanno annunciato il ritiro dall'attività agonistica a fine 2023. A lungo numero 1 del mondo e allenate da un'altra leggenda del padel come Seba Nerone, Mapi e Majo rappresentano la storia di questo sport e hanno conquistato ancora di più i cuori degli appassionati dopo l'annuncio della malattia di Mapi. La loro tenacia è stata più forte della malattia e il premio, che sarà ritirato direttamente dalle due sorelle, suggella una carriera di sacrifici, determinazione e successi.

Roma vs Milano

Clou dell'evento sarà il derby Roma-Milano tra ex calciatori: sei giocatori a squadra per decretare la città più forte d'Italia, un primato a lungo detenuto dalla Capitale. Capitano della formazione meneghina Demetrio Albertini che sta allestendo un roster di tutto livello per conquistare in "trasferta" questo titolo. La sfida, con fischio d'inizio alle ore 14, sarà aperta al pubblico e nei prossimi giorni saranno svelate dal nostro quotidiano le modalità per registrarsi sul sito web.

Premi e non solo

Rimanendo in tema ex calciatori, come Ambassador sarà premiato Giuseppe Signori, ex bandiera tra le altre di Lazio e Bologna. L'ex centravanti ha scoperto la passione del padel di recente e racconterà dal palco le sue emozioni per questa disciplina sportiva. Nella nuova categoria "News" ideata dal Comitato Organizzatore sarà premiato Carlo Ferrara, ideatore e fondatore del blog Mr Padel Paddle, la Wikipedia dei numeri del padel in Italia per tutti gli addetti ai lavori, istituzioni comprese. Infine, l'evento proseguirà anche il giorno dopo la cerimonia, con clinic e prove gratuite aperte al pubblico insieme ai top player internazionali che saranno presenti a Roma per ritirare l'ambito riconoscimento.