Jolly Padel Club, un'eccellenza a Roma

«Ma di questi tre, due vengono coperti durante l'inverno da un “pallone pressostatico”, che ne consente l’utilizzo in tutte le condizioni meteo», esordisce Federico Di Giuseppe, uno dei proprietari.

La nascita, i tornei, i corsi e i soci

«Il Circolo – spiega Di Giuseppe – è nato nel maggio del 2020, subito dopo i mesi più duri della pandemia, appena hanno allentato le restrizioni legate al lockdown. Io e la mia famiglia siamo grandi appassionati di questo sport, giocavamo a padel prima della pandemia e cercavamo un circolo da gestire. Un giorno ho proposto a mio padre di cercarne uno tutto nostro e quando si è presentata l’occasione non me la sono fatta sfuggire. Abbiamo valutato diversi campi e abbiamo deciso di puntare su questo spazio. La nostra famiglia è cresciuta in questa zona. Uno dei motivi per cui le cose funzionano è anche dovuto al fatto che conosciamo bene il quartiere. Insomma, possiamo dire che qua ci conosciamo un po’ tutti e questo è un fattore importante». Il Jolly Padel vanta circa 200 soci. «I campi sono sempre pieni, c'è una grande richiesta». Partite tra amici ma anche corsi di avviamento e insegnamento. Con un occhio di riguardo per i più giovani. «Abbiamo una scuola padel affiliata alla Federazione per bambini dai 6 anni in su e ragazzini, oltre che per adulti con diversi istruttori. I corsi sono monosettimanali e bisettimanali. In più il Jolly Padel Club da tempo collabora con diverse scuole sia medie che superiori. In merito alle altre attività, noi organizziamo degli open FITP e per quanto riguarda i campionati federali abbiamo squadre nella Serie C maschile e femminile e un'altra nella D maschile».