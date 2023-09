Arriva la Notte Bianca del padel

Padelife ha già nel nome l'obiettivo prefissato: Rendere la pratica dello sport solo una parte di ciò che si può fare nei propri club, che dovranno sempre più diventare il luogo in cui il cliente possa vivere una buona parte della sua giornata, che sia di svago, di lavoro o di impegni familiari.

Il primo dei centri Padelife ha visto la luce nella scorsa primavera ma il club di via Silicella, in zona Casilina a Roma, vuole salutare insieme a tutti i suoi amici l'inizio di quella che può considerarsi la prima vera stagione di attività.

Venerdì 22 settembre, a partire dalle 19, si terranno dei match di esibizione con giocatori professionisti ed ex stelle del calcio (commentati dalla coppia di telecronisti Sky Alessandro Lupi-Saverio Palmieri) con a seguire cena e immancabile brindisi che darà il via al clou dell'evento: Una nottata in campo (ce ne sono ben 14 a disposizione tra indoor e outdoor) per sfogare bene la propria voglia di padel prima di abbandonarsi al meritato riposo quando il gallo avrà già cantato da un po'.

E non finisce qui perché, tornando al concetto di "rete di club", la seconda inaugurazione è alle porte e riguarda Padelife Settimo Cielo, che aprirà le porte nel mese di ottobre nel nuovo centro commerciale di Settimo Torinese. Si tratta di un progetto unico in Europa, con ben 11 campi all'interno di un'unica arena "leggera", realizzata da Favaretti.