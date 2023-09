Padel Club Napoli Centro, Alfredo Russo: "Il mio orgoglio"

Cinque campi al coperto in una struttura di 17 metri d'altezza. Passione, dedizione e attenzione per i particolari. Sono le caratteristiche salienti del Padel Club Napoli Centro . Siamo nel cuore della città partenopea. A tratteggiare tutte le particolarità del circolo è Alfredo Russo , 48 anni, il "papà" del Padel Club Napoli Centro.

«Questa struttura è stata fondata da poco ma abbiamo già raggiunto grandi risultati. Io e i miei soci cercavamo uno spazio adeguato e nel febbraio di quest'anno è partito ufficialmente il nostro progetto. Come mai mi sono tuffato in questa avventura? Sono un grande appassionato di padel. Sono dell'idea che in questo ambito vince chi offre più servizi. E i campi al coperto consentono sempre di giocare in condizioni ottimali per 365 giorni all'anno. Ad esempio non risentono delle bizze degli agenti atmosferici e mi riferisco pure all'umidità dei vetri o al contrasto caldo-freddo, e anche all'usura dei tappeti». Insomma una maxi struttura dove giocare sempre a padel con un campo centrale dotato di spalti capaci di contenere 140 posti a sedere. «Si gioca al chiuso ma con la luce del sole che penetra perfettamente nei nostri spazi - prosegue Russo -. Siamo una realtà unica. Rappresentiamo il più grande centro al coperto a Napoli centro e per noi questo è grande motivo di orgoglio. I nostri campi di ultima generazione offrono la possibilità di vivere momenti di sport e divertimento in compagnia. Oltre ai cinque campi abbiamo pure un bar e un negozio ben attrezzato. E poi due terrazze panoramiche dove vedere le partite dall'alto».

Futuro da scrivere

E adesso è tempo di pensare anche ad altri progetti. «Ci stiamo attrezzando per formare al più presto le squadre da iscrivere nei campionati federali che possano ben competere a livello nazionale e non solo. Poi vogliamo investire sull'academy. Ovvero: bambini, adulti e donne. Abbiamo un gruppo con 1.200 partecipanti e tre istruttori impegnati nelle lezioni di padel: si tratta di due maestri italiani e un argentino. In più organizziamo diversi tornei. Ultimamente abbiamo ospitato nei nostri spazi - tra gli altri - anche i fratelli Cannavaro, Ciro Ferrara, l'esterno della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Siamo appena nati - conclude Alfredo Russo - ma abbiamo già sviluppato collaborazioni con altre realtà importanti. Sì, ci stiamo espandendo. Diciamo che siamo giovani ma pieni di dedizione».