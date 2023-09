Slam by Mini, big in campo al Padel City

Quanti big allo "Slam by Mini"!

Infatti nella categoria maschile le otto teste di serie sono pronte a darsi battaglia dentro la "gabbia" per staccare il pass per i quarti: Graziotti-Sinicropi (vincitori del FIP a Sassuolo) e Di Giovanni-Cattaneo sono le prime due teste di serie e i favoriti alla vittoria finale. Nel femminile invece, testa di serie numero 1 la coppia formata da Lara Meccico e Martina Parmigiani, mentre dall'altro lato del tabellone troviamo la coppia Tommasi-Baldi. Presente al Padel City di Torino anche le coppie che hanno vinto finora i titoli disputati finora in calendario: Emily Stellato-Giulia Sussarello e Chiara Pappacena-Giorgia Marchetti. Sabato si disputeranno le Semifinali mentre la Finale, che verrà trasmessa in Streaming sulla TV SuperTennis, è in programma per domenica. Ospite dell’evento l’argentino ex Campione del Mondo Seba Nerone che terrà delle MasterClass durante i giorni della manifestazione.