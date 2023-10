Coppa dei Club Umbria, è tutto pronto: al via il 7 ottobre

Dopo il successo dello scorso anno, la Coppa dei Club Umbria raggiunge un altro record. Saranno infatti 68 squadre, rappresentanti 40 club di tutta la Regione, a partecipare alla prossima edizione della competizione amatoriale a squadre targata MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. La Regione Umbria sta diventando sempre più protagonista nel padel amatoriale, con numeri in costante crescita e come testimoniato dall'aver ospitato per la prima volta la Finale Nazionale Padel MSP Italia, a Terni lo scorso luglio. Si inizierà il 7 ottobre, con le squadre suddivise in sei gironi per un lungo cammino che arriverà fino a maggio 2024. Campione in carica il Ternana Padel che cercherà di mantenere l'alloro iridato.