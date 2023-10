Cristiano Ronaldo sbarca nel padel: il centro all'avanguardia

Calciatori ed imprenditori. La lista di chi ha deciso di investire nel padel si impreziosisce di un nome che fa parte senza dubbio della storia del calcio: Cristiano Ronaldo. Vincitore di 34 titoli con maglie di club e Nazionale e 5 volte Pallone d’Oro, il fenomeno portoghese aprirà nel 2025 un'avveniristica struttura con 17 campi, di cui 11 indoor e 6 outdoor: «Per noi Ronaldo è il miglior atleta che abbia mai camminato sulla terra, un riferimento per i ragazzi e le persone di tutto il mondo e averlo come partner in questo progetto non poteva essere più emozionante e vantaggioso per il padel – le parole in esclusiva del Presidente della Federazione Portoghese di Padel Ricardo Oliveira –, collaborare con Cristiano e Filipe de Botton, uno dei più grandi imprenditori portoghesi, è per noi un grande riconoscimento del potenziale che il padel ha ora».