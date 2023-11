Oscar Brevi: "Gioco in difesa anche a padel"

La lunga schiera di ex calciatori diventati appassionati di padel si arricchisce di un nuovo nome. L’ex Torino Oscar Brevi, primo capitano dell’era Cairo nel 2005, con la storica promozione in Serie A davanti a 80mila persone per festeggiare insieme a tutti i tifosi granata la scalata nella massima serie, di recente ha conosciuto l’amore per il padel e come per tanti ex suoi colleghi, ora non può più farne a meno. Incontriamo Oscar durante l'ultima tappa della Exclusive Padel Cup, il circuito amatoriale promosso da MSP Italia e sponsorizzato da Banca Intesa Sanpaolo, svolta lo scorso weekend al Milano Urban Padel: "Pensiamo prima di tutto al divertimento - le sue parole - ma come tutti gli ex calciatori, sono sempre competitivo, anche quando gioco a carte, per cui la voglia di vincere non manca mai".