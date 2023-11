"Padel, attenzione a spalle e ginocchia": il consiglio del professore

Il padel, come dimostrano i dati, è ormai una realtà consolidata in tutta Italia e molte persone, perfino chi fino a oggi aveva avuto una vita sedentaria, ne sono rimaste affascinate, spinte anche dalla socialità del gioco. Per capire come evitare infortuni, abbiamo intervistato il Prof. Francesco Franceschi , Primario di Ortopedia presso l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma e Professore associato di Ortopedia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Unicamillus. È conosciuto a livello internazionale per la sua specializzazione nei dolori alla spalla e per la sua grande esperienza anche nel trattamento di atleti professionisti.

Professore, come affrontare il padel per evitare problemi?

«È fondamentale comprendere che il padel non è un semplice gioco, ma uno sport completo. Per ridurre al minimo il rischio di infortuni, è necessario concentrarsi sulla preparazione atletica e sul riscaldamento, ambedue essenziali insieme allo stretching, che aiuta a evitare stiramenti e strappi».

Secondo lei è adatto a tutte le età?

«L'età non è un ostacolo, a meno che ci siano problemi cardiaci o articolari preesistenti. Ho trattato con successo pazienti over 55 e anche con protesi articolari, che hanno ripreso perfettamente a giocare».

Quali sono le principali differenze e rischi rispetto al tennis? E sono simili sia per uomini che per donne?

«Non bisogna sottovalutare il passaggio dal tennis al padel. Le dimensioni più ridotte del campo e l'aderenza superiore del terreno possono causare problemi alle ginocchia, e in particolare nelle donne, con una maggiore lassità, le lussazioni alla spalla diventano un problema sempre più comune».

Quanto è importante la scelta delle scarpe e della racchetta?

«Chi lo pratica regolarmente dovrebbe fare attenzione alla scelta delle scarpe, preferendo modelli stabili con un buon supporto plantare. Inoltre, una racchetta antivibrazione è consigliata, specialmente per coloro che soffrono di tendinite cronica al gomito o alla spalla».

Quali interventi esegue più spesso?

«Sono specializzato per tutti i trattamenti delle lesioni alla spalla e intervengo giornalmente su molti padelisti che arrivano con lussazioni, lesioni dei tendini della cuffia dei rotatori, che sono il problema più comune. Inoltre, eseguo numerose artroscopie a giocatori anche per lesioni ai menischi del ginocchio e per la ricostruzione del legamento crociato».

Infine, cosa fare per un recupero ottimale e le infiltrazioni possono aiutare?

«La riabilitazione è essenziale e un fisioterapista competente diventa un alleato prezioso per recuperare perfettamente. Riguardo alle infiltrazioni, possono accelerare il processo di recupero in alcune situazioni, ma dovrebbero essere considerate con cautela e sotto la supervisione di un professionista qualificato».