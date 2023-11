Legends Trophy, trionfano Candela e Locatelli

Si è svolta la scorsa settimana presso il Barbera Padel Indoor di Barcellona la quarta edizione del Legends Trophy, che ha visto scendere in campo tante ex vecchie glorie del calcio, divenuti grandi appassionati di padel. Venti coppie, per quaranta giocatori, si sono ritrovate nella città catalana per il secondo evento dell'anno, dopo il primo appuntamento svolto al Padel Club Tolcinasco lo scorso giugno. Le coppie sono state suddivise in cinque gironi da quattro squadre, per poi passare alla fase a eliminazione diretta. Gli "italiani" hanno recitato la parte da leone, visto che delle prime cinque coppie classificate, ben quattro hanno giocato in Serie A: la vittoria dell'Engel&- Völkers Legends Trophy di Barcellona è andata alla coppia composta da Vincent Candela e Tomas Locatelli, i quali hanno sconfitto in finale, con il punteggio di 9-4, la coppia composta da Stefano Fiore e Stefano Torrisi. Sul gradino più basso del podio, Xabi Prieto e Iñaki Alaba, che avevano vinto il torneo di Tolcinasco. Quarti classificati Luca Toni-Luca Ceccarelli, al quinto posto la coppia formata da Dario Marcolin e Alessandro Budel.