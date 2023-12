Ecco Isla Padel, il nuovo inno dedicato al padel

Isla Padel, la genesi dell’inno

"Isla Padel" è un elogio ai grandi campioni del padel, con le loro giocate e i loro soprannomi iconici. Con la partecipazione di Gianluigi Bagnulo, telecronista delle competizioni di padel per Sky, Junior Cally immagina un buen retiro su un’isola nata come punto di ritrovo per tutti gli appassionati di questo sport. «Isla Padel è un brano che ho scritto dopo aver ricevuto un messaggio da Gianluigi, che mi ha proposto in amicizia questa collaborazione. Per me è una sfida perché questo brano va al di là di quello che è il mio solito repertorio e il mio percorso artistico. Amo questo sport, ho un centro padel e gioco in continuazione, e per questo motivo è stato facile accettare» - dice Junior Cally sulla genesi del brano.

Isla Padel, i versi dell’inno

Il fratello povero del tennis dicevano

L’ha inventato un miliardario

Esportato un principe e divulgato un aristocratico

Il lusso è farne parte

Benvenuti a Isla Padel

L’introduzione di Gianluigi Bagnulo presenta il brano in apertura, così come la sua voce accompagna gli eventi dedicati al padel su Sky Sport, una voce ormai familiare a tutti le persone che seguono una disciplina ormai popolarissima e destinata ad accogliere un numero sempre più alto di appassionati.