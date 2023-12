A Milano sbarca il Premier Padel P1: che attesa per l'esordio dei big!

Martedì è il giorno del debutto dei big . Milano Premier Padel P1 in formula ' Combined ' entra davvero nel vivo, con l'esordio delle teste di serie e, quindi, dei big più attesi dal pubblico. Ad aprire il programma sul Centrale , alle 10 , saranno Tamara Icardo e Maria Virginia Riera , teste di serie numero 5 del tabellone femminile, opposte alla francese Alix Collombon e alla spagnola Lorena Rufo Ortiz . A seguire, ecco il ritorno dell'autore del punto del torneo 2022, ‘Momo’ Gonzalez , in coppia con Javier Garrido (7). Come terzo match, ecco l'esordio nel Premier Padel in Italia di Alejandra Salazar , che era stata costretta a saltare l'appuntamento di Roma a luglio per infortunio (partecipò al sorteggio) e attesissima a Milano in coppia con la portoghese Sofia Araujo . Le teste di serie numero 4 se la vedranno con Marina Martinez Lobo e la svedese Carolina Navarro Bjork . A completare la sessione mattutina, Sanyo e Agustin Gutierrez (8).

Milano Premier Padel P1, il programma serale

Dalle 18 la sessione serale: ad aprirla, Delfina Brea e Bea Gonzalez, le regine di Madrid e teste di serie numero 3, contro la spagnola Beatriz Caldera Sanchez e la portoghese Ana Catarina Nogueira. A seguire, ecco uno degli idoli dell'Allianz Cloud, Paquito Navarro, che con Fede Chingotto parte come quarta coppia del seeding. Lo scorso anno, in coppia con Juan Tello, Paquito fu sconfitto in semifinale da Bergamini/Ruiz, ma fece impazzire il pubblico di Milano e ora, con l'argentino Chingotto, spera di arrivare in fondo. A completare il programma sul Centrale, le azzurre Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena contro le spagnole Barrera/Merino. Sul campo numero 1, da non perdere - tra gli altri - l'esordio di Lucas Bergamini e Victor Ruiz, finalisti della passata edizione. Tra le donne, invece, occhio alle giovanissime spagnole Alejandra Alonso e Andrea Ustero, campionesse del mondo Junior poche settimane fa in Paraguay.

Tutte le info sui biglietti del Milano Premier Padel P1

Sul portale Ticketone (https://sport.ticketone.it/search?text=milano) sono in vendita i tagliandi, divisi per sessione di gioco: per la prima volta nel circuito Premier Padel, grazie alla rivoluzionaria tecnologia YourSeats360, sarà possibile acquistare i biglietti scegliendo il posto in modalità ‘immersiva’ e cioè avendo la visualizzazione esatta del campo dal proprio seggiolino. I tesserati FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) potranno inoltre usufruire del 20% di sconto: tutte le info sugli orari e i prezzi sono disponibili su Ticketone e sul sito ufficiale www.milanopremierpadel.com. I possessori di Carta Giovani avranno invece accesso a un’opportunità unica, con 500 biglietti gratuiti per ogni sessione del main draw dal 4 al 6 dicembre, ritirabili presso lo Spazio Lenovo di Corso Giacomo Matteotti 10 a Milano presentando la Carta e un documento di identità valido.