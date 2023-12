Milano Premier Padel P1, Sanchez-Josemaria: "Speriamo che il pubblico ci tifi"

Tre mesi dopo il trionfo di Parigi, Ari Sanchez e Paula Josemaria ci provano ancora. Le regine del ranking femminile arrivano al Milano Premier Padel P1 in cerca della seconda vittoria di fila nel circuito, un cammino che inizierà mercoledì mattina sul Centrale dell'Allianz Cloud contro Sandra Bellver Fructuoso e Maria Eulalia Rodriguez Abajo. «È stata lunga stagione ma siamo arrivate qui con tanta voglia di fare bene», ha detto Paula durante il media day. «Non siamo mai state a Milano, ma sappiamo che la gente in Italia vive il padel con tanto entusiasmo e quindi puntiamo davvero a fare un bel torneo». A farle eco la sua compagna: «È molto importante per noi giocatrici avere un pubblico che ci sostiene, ci piace vedere gli spalti pieni e sono sicura che qui troveremo tifosi che sosterranno tutte. Poi se tiferanno in modo particolare per noi, sarà ancora meglio!». Nel bilancio della stagione in chiusura la vittoria al Roland Garros rimane il ricordo più bello per entrambe: «È stato un sogno vincere a Parigi. Il Roland Garros è un torneo storico per il tennis e lo diventerà anche per il padel». Josemaria ha avuto anche l'occasione di parlare dei suoi studi, in particolare della sua laurea in biochimica, e di come questi le siano stati d'aiuto in un contesto così diverso come lo sport: «Sono due cose molto diverse, ma studiando ho imparato a mettere i fatti in relazione e a trovare soluzioni. Questo può essere molto utile in campo, a livello tattico: puoi fare una giocata e subito dopo un'altra in modo automatico, sapendo già quale colpo dare alla palla».