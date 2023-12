Josemaria-Sanchez e Galan-Lebron nei quarti del Milano Premier Padel P1

Tre game in due match. Ingiocabili Paula Josemaria e Ari Sanchez, Ale Galan e Juan Lebron, senza ostacoli ai quarti di finale di Milano Premier Padel P1. Le numero 1 del tabellone femminile, che cercano il secondo successo consecutivo in un Premier dopo aver trionfato al Roland Garros, si sono sbarazzate 6-0 6-1 in 53 minuti di Nuria Rodriguez e Marta Talavan; ancora meno, 44 minuti, hanno impiegato i campioni in carica del torneo dell’Allianz Cloud per eliminare con un doppio 6-1 Antonio 'Pincho' Fernandez e Gonzalo Rubio.