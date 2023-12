Bela, il ritiro e le lacrime di Mike: "Il 2024 sarà il mio ultimo anno"

E' un momento triste per Fernando Belasteguin, per il Milano Premier Padel P1 e per tutti coloro che amano questo sport e sono fan della '"Lejenda". Bela si ritira dal torneo per colpa di quel gomito che pareva guarito e che invece lo ha tradito di nuovo. E non solo, perché se questa è la prima stagione dopo 27 anni in cui non alza un trofeo che sperava di vincere qui a Milano, la prossima sarà l'ultima di una carriera incredibile, pazzesca, che ha scritto la storia e in qualche modo anche il futuro del padel. L'incontro di oggi all'Allianz Cloud - dove con l'argentino c'era anche il compagno Mike Yanguas - è diventato un momento di confronto più ampio, in cui il campione ha tirato le somme di una lunghissima carriera piena di successi e ha raccontato i suoi piani per il futuro. “È lo stesso infortunio di prima. Fino a giovedì stavo benissimo, gli allenamenti stavano andando alla grande. Domenica sera ho avuto i primi fastidi e poi via via sono peggiorato finché martedì ho sentito il gomito molto infiammato. Stiamo cercando di capire cosa è successo”.