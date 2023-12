Milano incorona Brea e Gonzalez: Araujo-Salazar ko

Dopo Madrid, ecco l’Italia. Delfina Brea e Bea Gonzalez sono le campionesse di Milano Premier Padel P1. In finale, l’argentina e la spagnola – teste di serie numero 3 del tabellone femminile – hanno superato 6-0 7-6 in un’ora e 37’ Sofia Araujo e Alejandra Salazar (4) in una finale dominata nel primo set ma che è diventata equilibrata nel secondo. Un successo che è quindi il bis per ‘Delfi’ e ‘Bea’, che avevano già conquistato la prima delle quattro prove del circuito Premier Padel. Vittoria, comunque, netta e meritata, e che ha seguito quello in semifinale contro Paula Josemaria e Ari Sanchez: per Brea, che a Milano ha anche festeggiato il suo 24° compleanno e che ha anche un legame con…Papa Francesco. Fu proprio Bergoglio a battezzare Delfina a Buenos Aires, nella chiesa di San José, nel Barrio Flores dove entrambi sono nati e cresciuti.