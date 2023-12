Il Villa Pamphili Padel Club scende in campo con le persone più fragili

Insieme, sui campi del Villa Pamphili Padel Club, ragazzi con autismo, sindrome di Down e non udenti, persone povere accolte dalla Caritas, giovani delle periferie romane, diplomatici e due campioni che arrivano appositamente dagli Stati Uniti d'America: è l'iniziativa promossa dall'ambasciata statunitense presso la Santa Sede e da Athletica Vaticana, in collaborazione con il circolo capitolino che ha ospitato l’evento e con il patrocinio della Federazione Internazionale Padel. Nell'ambito del programma "Sports diplomacy" del Dipartimento di Stato di Washington il 14 Novembre hanno calcato i campi del club sito in Via della Nocetta 107 gli atleti professionisti Andrea Samson (numero 5 nel ranking Usa femminile e protagonista agli ultimi Mondiali) e Anderson Good in una giornata all’insegna dei valori sportivi più autentici, tra inclusione e solidarietà.