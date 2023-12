Uri Botello, nuova sfida: “Adesso alleno”

Uri Botello, è nato a Melilla il 16 agosto del 1988. Una carriera che sarebbe potuta proseguire con ulteriori soddisfazioni, ma lo scorso anno all’età di 34 anni, Uri ha deciso di lasciare la competizione per dedicarsi all’insegnamento, con il supporto del brand SIUX, decisione scaturita dopo una stagione piena di infortuni che ha messo davanti a Uri la consapevolezza che non era più il caso di andare avanti. Oggi potrà dedicarsi ad un’altra delle sue passioni, fare il coach, potendo trasmettere molto an- che alle giovani promesse. I risultati migliori – due volte campione d’Europa con la Spagna e per un periodo nella top 10 del ranking mondiale con due finali nel 2019 nel WPT – Botello li ha ottenuti nei 4 anni che ha giocato in coppia con il connazionale Ja- vier Ruiz, con cui ha formato una coppia davvero insidiosa per tutti.