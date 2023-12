Eterhea Club, a Roma il circolo più ecosensibile

Un centro all'avanguardia nuovo di zecca destinato a diventare in fretta un punto di riferimento per gli appassionati di padel della Capitale. È l'Etherea Club, descritto da queste parti come "il club sportivo più ecosensibile di Roma". Otto campi da padel di ultima generazione immersi nel verde di Formello, alle porte della città eterna. «Ci troviamo esattamente in via della Macere, a Formello - racconta Fabrizio Cirulli, uno dei soci proprietari - Abbiamo aperto da poche settimane (lo scorso novembre) e al momento abbiamo otto campi panoramici coperti». Una sorta di polizza assicurativa contro vento , pioggia e altre intemperie legate al maltempo. Ma a caratterizzare l'Etherea Club è anche il suo aspetto ecologico. «Siamo plastic free - aggiunge Cirulli - abbiamo installato erogatori di acqua naturale e frizzante e bevande isotoniche, proprio per evitare l'uso di bottigliette d’acqua in plastica».