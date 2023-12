Padel, il fenomeno continua a crescere in Sicilia

La Sicilia , una regione da sempre amata dai suoi abitanti tanto quanto dai visitatori, meta turistica prediletta da milioni di persone ogni anno indipendentemente dalla stagione. Questo anche grazie al clima costantemente favorevole che rende l’isola un luogo perfetto per vacanze e weekend turistico-sportivi all’insegna delle attività all’aperto. Tra queste non poteva mancare il padel che, seguendo il trend che lo vede come uno degli sport più amati e praticati degli ultimi anni in Italia , è letteralmente esploso anche in Sicilia. La crescita è costante e per certi versi sta anche andando anche oltre le aspettative. E i numeri parlano chiaro.

I numeri

Con un aumento del 60% di campi da padel rispetto allo scorso anno, la Sicilia si pone ormai come la seconda regione italiana per numero di strutture e di campi dedicati. A proposito di strutture, sono adesso 120 quelle sparse in tutta la regione, distribuite in ben 115 comuni ovvero il 29% di quelli totali. Dati e cifre triplicati rispetto ad un anno fa, come riportato dall’osservatorio di MrPadelPaddle.com, che certificano ancor di più quanto il movimento della pala siciliano sia ormai una vera e propria realtà del nostro Paese. Uno sport costantemente in crescita, che va di pari passo con il flusso turistico nel territorio. Chiunque decida di passare le vacanze estive o invernali, oppure semplice- mente un weekend durante l’anno, può ammirare le numerose bellezze naturali e le tante attrazioni locali e, allo stesso tempo, passare qualche ora all’aria aperta tra smash, lob e contropareti. Palermo, Catania, Taormina, Agrigento o Siracusa possono così rappresentare tanto mete turistiche molto gettonate quanto luoghi di divertimento e sana attività fisica con una pala in mano. L’impegno e l’investimento della Sicilia nel padel e nel turismo è tangibile e certificato, i numeri sono in costante aumento così come l’interesse rivolto verso questo sport. Un trend confermato anche dal- la presenza della Regione Sicilia come main partner degli ultimi “Italian Padel Awards”, l’unico premio su questa disciplina ideato dal Corriere dello Sport-Stadio. La seconda edizione dell’evento, andata in scena il 14 e 15 settembre scorsi, è stato un grande successo essendosi tra- sformata in una notte di stelle del padel e non solo.

La cerimonia

La cerimonia, condotta sul palco della Sala delle Armi al Foro Italico di Roma, è stata un continuo di emozioni e spettacolo. Presenti tante leggende del padel, VIP, top player come Francesco Totti e Demetrio Albertini - i due capitani delle squadre di ex calciatori - e istituzioni tra cui il Presidente della FIP Luigi Carraro e il Presidente del CONI Giovanni Malagò. Tra i 16 premiati nelle 9 categorie della kermesse anche Seba Nerone, che è stato insignito del riconoscimento nella categoria Legends. L’argentino, ex numero uno del mondo ritiratosi dall’attività professionistica due anni fa, ha guidato un parterre di stelle immortali della pala che hanno sfilato nella splendida cornice del Foro Italico. Un altro motivo di orgoglio per la Sicilia, che con la sua presenza agli “Italian Padel Awards” ha confermato di voler investire ancora di più, sempre di più, in questo meraviglioso sport chiamato padel.