Donare sorrisi ai più piccoli grazie al padel

Sport, solidarietà e sorrisi. Tre S che testimoniano quanto si possa fare del bene attraverso lo sport, lanciando messaggi di sensibilità che toccano l’anima e il cuore di chi sostiene cause nobili. È quanto è successo lo scorso weekend al G Sport Village , con il torneo “Uno smash per Lollo10”, organizzato dall’ MSP Roma all’interno della prima edizione degli Inclusive Sport Days, rassegna che ha unito sport e beneficenza attraverso due iniziative di padel e nuoto svolte in contemporanea.

Cos'è Lollo10

Oltre quaranta giocatori, accompagnati da famiglie e amici, hanno partecipato al torneo dimostrando vicinanza alla causa di Lollo10, a cui è stato destinato l’intero ricavato della manifestazione. Lollo10 è una Onlus che aiuta da anni i bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale Gemelli regalando sorrisi e spensieratezza ai più piccoli e alle famiglie che affrontano con coraggio e tenacia le vite dei propri figli.

Sorrisi e gioia

Il torneo è stato vinto nella categoria maschile, disputata sabato pomeriggio, dalla coppia Pietro Cappelluti e Andrea Valeri, mentre nella categoria femminile, scesa in campo domenica mattina, il successo è andato a Valentina Catoni e Francesca Coltella. Accanto al padel, nello stesso Circolo, si è tenuta infine anche la maratona no stop di 24 ore di nuoto, con le offerte che in questo caso sono state devolute a Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro. «Ringrazio MSP Roma per aver organizzato questo torneo di padel e tutti i partecipanti scesi in campo sabato e domenica - le parole del fondatore di Lollo10 Maurizio Caschera - saremo sempre al fianco di queste iniziative perché attraverso la sensibilizzazione di questi temi possiamo aiutare ancor di più bambini e famiglie, continuando a donare loro sorrisi e gioia come è nello spirito della nostra associazione».