A Tolcinasco tanti ex campioni con Amoruso e Budel

La classe non è acqua e non ha tempo. Un esempio? Diego Milito ed Esteban Cambiasso, eroi nerazzurri del Triplete dell'Inter, che nei giorni scorsi sono stati i protagonisti del torneo targato Babolat Italia in collaborazione con il Padel Club Tolcinasco. In questa circostanza è stata anche presentata la nuova collezione di racchette di Juan Lebron. La coppia argentina Milito- Cambiasso si è imposta nell'evento esclusivo organizzato dal club alle porte di Milano che ha visto la partecipazione di tanti grandi ex del nostro calcio. A fare gli onori di casa sono stati Nicola Amoruso e Alessandro Budel, ovvero il duo che ha creduto nelle potenzialità del circolo immerso nella splendida ed elegante cornice del cinquecentesco Castello di Tolcinasco, nel Golf Club appena fuori dal capoluogo lombardo. Milito e Cambiasso hanno dato spettacolo superando in finale Samir Handanovic e Luigi Di Biagio dopo aver battuto in semifinale la coppia composta proprio da Nick Amoruso e Bobo Vieri. Tra gli altri ex calciatori in campo a Tolcinasco (il Padel Club è stato inaugurato nel 2021), anche Dida, Marcolin, Borriello, Brocchi, German Denis e lo stesso Budel.