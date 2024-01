"Oltre il Casale”, tanto sport e benessere

Parla il proprietario

A spiegare i dettagli del progetto è Paolo Persiani, il proprietario. «Oltre il Casale esce fuori dalla logica di circolo sportivo, ma è un concept nuovo e ancora non diffuso in Italia. L’idea è partita nel 2019 e l'inaugurazione è arrivata alla fine del 2020. Abbiamo deciso di puntare anche sul padel perché riteniamo che sia lo sport che più di tutti possa creare aggregazione e nello stesso tempo puro divertimento». La cornice per giocare a padel è ideale: nel 2019 Sutri è stato inserito tra i Borghi più belli d’Italia. Siamo nel cuore della Tuscia, tra Roma e Viterbo, in un luogo incontaminato dove il tempo sembra essersi fermato. Per capire l'importanza storica di questo suggestivo borgo laziale costruito su uno sperone roccioso di tufo, basta dire che papa Innocenzo III alla fine del XII secolo gli diede l'appellativo di Antichissima. Insomma, è il classico binomio perfetto tra padel e turismo. «La struttura - continua il proprietario Paolo Persiani - viene affittata per intero, ed è il luogo ideale per organizzare dei clinic di padel, degli eventi di team building o semplicemente dei weekend di sport e relax in famiglia o con gli amici. Le sue caratteristiche lo rendono un luogo particolarmente adatto per la preparazione fisica e tecnica per team di padel, i componenti e i loro coach possono trascorrere dei giorni di ritiro immersi nella natura condividendo la passione del padel in un ambiente di relax. Oltre al campo da padel, la struttura è in grado di organizzare catering, escursioni nella Tuscia e tutto quello che può servire a rendere il soggiorno indimenticabile».