La Ternana Padel trionfa nella Supercoppa Padel MSP Umbria

Vittoria che è andata al Ternana Padel che dopo il titolo regionale conquistato lo scorso anno, impreziosiscono la bacheca di un nuovo trofeo: “Finalmente siamo riusciti ad arricchire il nostro palmares con la Supercoppa - le parole del capitano della Ternana Padel Davide Granati - Come sempre in queste gare secche e con avversari temibili, le partite contano tutte e il livello di adrenalina fa la sua parte, ma nonostante tutto abbiamo gestito bene ogni gara portandone a casa 3 su 4. Lo scorso anno purtroppo per un soffio non abbiamo potuto alzare la Supercoppa ma quest’anno l’esperienza ne ha fatta da padrone. Ringrazio tutti i ragazzi che hanno giocato e anche coloro che ci hanno supportato con il tifo, consentendoci di diventare il circolo più blasonato in Umbria per il circuito MSP Italia, che ringrazio ufficialmente per gli eventi che riesce ad organizzare ogni anno. Chiudo ringraziando tutto il Massa Martana Padel per la splendida finale che non poteva che chiudersi con una cena tra tutti noi, è questo è il vero spirito dello sport”.

“Prima di tutto, voglio fare i miei complimenti alla Ternana Padel, per noi è stato un onore giocare contro di loro - commenta il capitano del Massa Martana Padel, Daniele Tavoloni - È stata una vera giornata di sport, con tanto agonismo ma soprattutto amicizia tra due club che collaborano da tempo, infatti la finale si è chiusa con il terzo tempo, una fantastica cena con entrambi i circoli, e questo è il vero valore dello sport. Faccio i miei complimenti a tutti i nostri atleti perché hanno saputo tenere testa ad una grande squadra tirando ogni singola gara”.

La Finale di Supercoppa, le interviste ai protagonisti del Massa Martana Padel e la Ternana Padel in tv, potranno essere riviste su Retesole nella trasmissione Noi Sport by MSP Italia, domenica prossima con doppio appuntamento alle 14.15 e alle 22.30. Ogni puntata si potrà rivedere inoltre sul canale Youtube Msp Noisport.