Dalla didattica fino al campo insieme alla FITP

Confermata anche per il 2024 l’importante partnership con la Federazione Italiana Tennis e Padel, che anche in questa seconda edizione, oltre a concedere il patrocinio, svolgerà diverse attività propedeutiche e agonistiche sul campo numero 1 a lei riservato, grazie anche alla collaborazione degli istruttori dell’ISF, garantendo ancora una volta la sua presenza istituzionale e promuovendo l’evento attraverso i propri canali, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i numerosi tesserati e affiliati. Si spazierà dai corsi didattici per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, attraverso dimostrazioni e spiegazioni dei colpi base, proprio per iniziare a muovere i primi passi nel padel, alle esercitazioni tattico e tecniche rivolte ai bambini delle scuole padel FITP che hanno già acquisito le basi di questo sport. Da non perdere gli importanti eventi tutti firmati FITP quali il progetto Wheelchair dedicato all’inclusione, il Content Creator Super Tiebreak con la partecipazione degli under e le finali dello storico torneo amatoriale TPRA. Infine, per i tanti neofiti e curiosi delle scuole medie superiori, non poteva mancare il battesimo del pickleball, nuova specialità di racchetta che sarà introdotta da maestri qualificati della Federazione, attraverso mini corsi e partite amatoriali ospitate su due campi presenti in fiera.