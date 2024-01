Padel Trend Expo, a lezione dai coach

Dalla Spagna e non solo

A Milano saranno presenti le migliori academy del mondo e alcuni tra i migliori coach che allenano quotidianamente i top player e allevano i giovani campioni del domani. Veri e propri guru della disciplina, che direttamente dalla Spagna saranno a Padel Trend per clinic aperte al pubblico. Coach, formatore e autore del programma tecnico e formativo di PCR, Martin Echegaray è ritenuto un totem del padel e bisserà la sua partecipazione a Milano dopo la clinic dello scorso anno. Seconda partecipazione anche per Marcela Ferrari, Ct della Nazionale azzurra femminile che tanto bene sta facendo negli ultimi anni con i due splendidi terzi posti consecutivi ai Mondiali. Anche per Maxi Castellote, allena- tore di fama mondiale da oltre trenta anni, sarà un ritorno gradito nel capoluogo meneghino, pronto per i suoi saggi consigli su come migliorare le proprie abilità. Sempre dalla Spagna, sarà in campo Matias Academy, una delle migliori scuole della penisola iberica. Sarà invece un esordio per Manu Martin, un pioniere dei social. I suoi video di spiega- zione dei colpi base, semplici, intuitivi e geniali, sono tra i più visti nel mondo del web e la presenza di Manu, con un profilo social da oltre 300mila followers, sarà sicuramente un valore aggiunto per tutti i visitatori della Fiera.

Da Gutierrez a Ruiz: tutti gli altri nomi

Prima volta anche per Claudio Gilardoni, storico coach di Sanyo Gutierrez e dell’academy che porta il nome del talento argentino. Non poteva mancare il Ct della Nazionale che è sempre più un modello di riferimento per i Paesi emergenti, tra i quali l’Italia: Juanjo Gutierrez, head coach della Spagna, scenderà a Milano nel prossimo weekend per una clinic attesa da molti. Direttore della M3 Padel Academy, tra le più importanti al mondo che annovera tra le sue fila top player come Galan e Lebron, Alberto Ruiz porterà con sé conoscenze e segreti su come crescere i futuri campioni. Last but not least, Gustavo Spector farà vedere al pubblico la metodologia didattica pensata per diffondere ampiamente le potenzialità della disciplina del padel avvalendosi di allenatori professionisti formati. I top coach saranno infine protagonisti di un talk show condotto dal content director Alessandro Lupi, in programma sabato dalle 15 alle 17.