Inspiration Hub: convegni, analisi e tanti incontri

Inspiration Hub, gli appuntamenti da non perdere

Si inizierà venerdì alle 10 con “Il Club del Futuro” dove verranno evidenziate tutte le opportunità sul mercato, con la partecipazione di professionisti del settore e di best cases. Il convegno avrà l’obiettivo di delineare percorsi innovativi e strategie di sviluppo, con un excursus sui mercati spagnolo e svedese. Si proseguirà alle 17 con “Pickleball mania” e lanci editoriali legati allo sport americano che sta facendo registrare un andamento da record con la partecipazione di Lorenzo Cazzaniga di Padel Magazine e Fulvio Matteoni Direttore Generale esecutivo FIPICK e responsabile relazioni istituzionali di Decathlon.

Padel Trend e la creazione del comitato scientifico

Padel Trend ha dato anche vita alla creazione di un comitato scientifico al fine di esaminare “la traumatologia da padel” per approfondire il fenomeno sotto ogni aspetto; il comitato può annoverare esponenti di tre grandi realtà italiane: l’Università di Pisa con il Prof. Marco Gesi, l’Università Medica Internazionale di Roma UniCamillus con il Prof. Cosimo Tudisco, l'IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Milano, con la Prof. Cristina D’Agostino; completano la lista due figure professionali indispensabili, quella legata alla Preparazione Atletica con Marco Baldini, Padel Certificato, Padel Therapist e quella legata alla rigorosa analisi dei dati con Carlo Ferrara Responsabile dell’Osservatorio Tecnico Padel e fondatore di Mr Padel Paddle. Con loro, per il “Primo Convegno nazionale sulla Traumatologia da padel”, in programma sabato 20 gennaio, ci saranno specialisti, esperti di scienze motorie, biomeccanica, nutrizione, coach e mental coach, con la presenza di rappresentanti della FITP. Il convegno sarà moderato dal team di Padel Biz capitanato da Benedetto Sironi. Domenica alle ore 11 incontro con Playtomic per l’annuncio di una grande novità.