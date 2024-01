Tuttosport premia una delle leggende del padel ospite speciale di Padel Trend Expo 2024: Pablo Lima

Parte con un grande successo di pubblico la seconda edizione, con il taglio del nastro alla presenza di Martina Riva, l’Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Marco Jannarelli e Paolo Jannarelli, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Next Group, Luigi Spera, Direttore Generale di Padel Trend e Daniele Quinzi, Direttore Marketing di Tuttosport, media partner dell’evento, che per l’occasione ha consegnato il Premio Speciale alla Carriera al brasiliano Pablo Lima, una delle leggende del padel che quest’anno ha deciso di smettere di giocare dopo una carriera incredibile che lo ha portato ad essere il secondo giocatore più vincente della storia, con oltre 50 titoli vinti e numero 1 per 5 anni consecutivi in coppia con Belasteguin.